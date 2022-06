Presidente indonésio vai reunir-se com Zelensky em Kiev e Putin em Moscovo

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, cujo país acolhe este ano a cimeira do G20, vai visitar a Ucrânia e a Rússia, para se reunir com os líderes de ambos os países, anunciaram esta quarta-feira as autoridades indonésias.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, confirmou que Widodo vai reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscovo, e, em Kiev, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Widodo "optou por contribuir, não optou por ficar em silêncio. É o primeiro líder asiático a visitar os dois países", destacou Marsudi, numa conferência de imprensa em que não divulgou as datas exatas dos encontros.