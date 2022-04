Num dia marcado por novos ataques no Donbass e no Sul da Ucrânia, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realizou, na segurança relativa do Metro de Kiev, uma longa conferência de Imprensa ante jornalistas de todo o Mundo. No balanço que fez da guerra ficam no ar muitas dúvidas mas Zelensky sublinhou uma certeza: a Ucrânia não se rende e não aceita ver-se privada de território por causa das "ambições insanas" de Vladimir Putin.









