O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comparou esta quinta-feira a invasão russa com a pandemia de Covid-19 e disse que as armas enviadas pelo Ocidente são a "vacina" para eliminar o que chamou de "vírus do ódio".



Discursando por videoconferência na gala que distinguiu as 100 pessoas mais influentes do Mundo para a revista ‘Time’, na qual foi um dos galardoados, Zelensky voltou a pedir aos governantes ocidentais para enviarem mais armas para a Ucrânia, afirmando que o país precisa desesperadamente de mais meios para se defender.









