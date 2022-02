O Presidente da Ucrânia pediu este sábado à população para não depor as armas e defender Kiev, onde o exército ucraniano se confronta já com as forças russas, dois dias depois do início da invasão.

"Estou aqui. Não vamos depor as armas e vamos defender o nosso país", declarou Volodymyr Zelensky, numa mensagem de vídeo publicada na rede social Facebook.

Entretanto, Moscovo afirmou ter visado as infraestruturas militares ucranianas com mísseis de cruzeiro.