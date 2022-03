Presidente ucraniano terá sofrido três tentativas de homicídio esta semana, revela relatório

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi vítima de três tentativas de homicídio esta semana, de acordo com um relatório divulgado esta quinta-feira pelo

The Times.





As tentativas de assassínio foram frustradas por elementos anti-guerra dentro do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).O grupo Wagner está por trás de duas das três tentativas e na sua "lista negra" há personalidades cuja morte seria prejudicial ao governo ucraniano. De acordo com o The Times, mais de 400 membros do grupo estão em Kiev.