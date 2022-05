Primeiro-ministro britânico discute com Zelensky rotas alternativas para cereais

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutiram esta quinta-feira a necessidade urgente de novas rotas de exportação de cereais ucranianos, para combater a subida dos preços.

Perante o bloqueio dos portos do mar Negro pelas tropas russas, os dois dirigentes vão "estudar opções para abrir rotas de abastecimento cruciais, marítimas e terrestres, para a exportação de cereais ucranianos", indicou um porta-voz num comunicado.

Johnson está preocupado com as "crescentes consequências internacionais da invasão ilegal da Rússia e do bloqueio cobarde e imprudente do presidente Putin aos portos do Mar Negro da Ucrânia, incluindo o aumento dos preços dos alimentos nos países em desenvolvimento".