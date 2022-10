Primeiro Ministro do Japão condena anexação pela Rússia de quatro regiões ucranianas

O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida condenou "veementemente" como ilegal e uma violação da soberania da Ucrânia a anexação pela Rússia de quatro regiões ucraniana, anunciada pelo Presidente russo Vladimir Putin esta sexta-feira.

"O processo que a Rússia chamou de referendo e a sua anexação de partes da Ucrânia nunca deverá ser aceite", disse Kishida, num telefonema com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esta sexta-feira.

Kishida disse que também garantiu a Zelensky, numa conversa de 30 minutos, que o Japão está comprometido em trabalhar com outras nações do G7 e com a comunidade internacional em geral para apoiar ainda mais a Ucrânia.