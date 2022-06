Primeiro-ministro italiano diz estar excluída participação presencial de Putin na cimeira do G20

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, referiu, esta terça-feira, que o presidente do G20, Joko Widodo, presidente da Indonésia, descartou a participação de Vladimir Putin na cúpula do órgão em novembro.



De acordo com a ABC News, a Indonésia detém a presidência rotativa do G20 este ano e os países ocidentais pressionaram Widodo a excluir a presença do presidente da Rússia da cúpula, depois do anúncio de que tinha sido convidado.