Pró-russos negoceiam com militares ucranianos saída de civis de Azot

Os separatistas pró-russos da autoproclamada República Popular de Luhansk asseguraram este sábado que estão a negociar a saída dos civis bloqueados na fábrica de produtos químicos de Azot, em Severodonetsk, com os militares ucranianos que lá se mantêm.

"Estabelecemos contacto com os combatentes, estamos a negociar a saída segura de civis do território da fábrica", disse o "embaixador" na Rússia da região separatista, Rodion Miroshnik, na sua conta do Telegram.

De acordo com o pró-russo, estão atualmente bloqueados na fábrica "entre 300 e 400 combatentes ucranianos".