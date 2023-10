O recente encontro entre o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o Presidente russo, Vladimir Putin, está a causar preocupação na União Europeia e nos EUA, que temem uma fratura na unidade ocidental contra a Rússia.





Orbán, que nunca escondeu a sua amizade com Putin, reuniu-se com o líder russo à margem do Fórum da Iniciativa Rota e Faixa, em Pequim. Os dois líderes foram fotografados a cumprimentarem-se, sorridentes, e Orbán fez questão de dizer que a Hungria - que faz parte da UE e da NATO - nunca se quis opor à Rússia e sempre procurou salvaguardar a relação bilateral.