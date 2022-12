O Presidente da Rússia respondeu esta sexta-feira ao homólogo dos EUA dizendo que está aberto a negociar a paz com a Ucrânia desde que o Ocidente reconheça “os novos territórios” russos, em referência às quatro províncias ucranianas anexadas desde o início da guerra, em fevereiro.



Após negociações, na quinta-feira, em Washington, com Emmanuel Macron, Presidente francês, Joe Biden afirmou-se disponível para um encontro com Putin “se ele tiver interesse em procurar uma via para pôr fim à guerra”.









