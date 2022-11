Putin admite saída de Kherson

O Presidente russo admitiu esta sexta-feira, pela primeira vez, que está em curso uma retirada de civis de Kherson, no Sul da Ucrânia, uma das regiões mais acossadas pelo avanço das tropas ucranianas para territórios ocupados pela Rússia. Putin não falou, contudo, da saída das tropas, admitida no dia anterior por um alto responsável russo.





A retirada de civis decorre há vários dias e tem sido denunciada por Kiev como medida de deportação forçada de cidadãos ucranianos, algo que configura um crime de guerra.





A mesma ambiguidade repetiu-se quando Kirill anunciou um recolher obrigatório na cidade de Kherson, capital regional, para depois dar o dito por não dito. O que, sim, é certo, é o apelo aos civis para deixarem a cidade e os territórios circundantes devido ao avanço das colunas militares ucranianas.





Uma companhia mecanizada de infantaria ucraniana posicionou-se a oeste da cidade. O vice-comandante dessa companhia, Vitaly, de 48 anos, disse esperar uma retirada russa, mas não sem dura resistência em defesa da cidade, única capital regional conquistada pelos russos desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.





EUA reforçam ajuda militar



Ucrânia tem bastante gás



G7 faz aviso à Rússia



Entretanto, em Bakhmut, na região de Donetsk, forças ucranianas usam armas capturadas para defender a cidade dos russos. Entre as armas russas usadas agora pelos ucranianos conta-se um tanque T-80 e um 2S23 Nona SVK, ambos capturados em março e remodelados.Washington anunciou esta sexta-feira mais 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo a remodelação dos tanques T-72 e dos mísseis de defesa antiaérea de Kiev.O Governo ucraniano afirmou que tem reservas de gás suficientes para o inverno, se for contabilizado o valor das importações já previstas.O grupo das sete maiores economias mundiais alertou esta sexta-feira a Rússia para consequências graves se usar armas químicas, biológicas ou nucleares no conflito com a Ucrânia.