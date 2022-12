O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu esta terça-feira que a situação nos territórios ucranianos ocupados é “extremamente complicada”, numa rara admissão de que a ‘operação militar especial’ não está a correr de feição à Rússia. O reconhecimento de dificuldades por parte de Putin coincidiu com a visita do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à cidade de Bakhmut, onde as forças de Kiev resistem há mais de cinco meses às investidas das forças russas.









