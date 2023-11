Putin assina saída da Rússia de tratado que proíbe ensaios nucleares

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta quinta-feira uma lei que retira a ratificação da Rússia do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares. Moscovo afirma que a medida tomada pela Rússia apenas se destina a alinhar o país com os EUA, que assinaram o tratado, mas nunca o ratificaram. Criado em 1996, o Tratado de Proibição de Ensaios Nucleares tem o objetivo de proibir todos os testes com armas nucleares.



Ainda que tenha assinado esta lei, diplomatas russos afirmam que o país não retomará os testes nucleares desde que Washington também não o faça, e garantem também que esta medida não irá alterar a postura nuclear da Rússia.





Especialistas ocidentais em controlo de armamento mostram-se preocupados com a possibilidade da Rússia fazer um ensaio nuclear com o intuito de intimidar os outros países.Andrey Baklitskiy, investigador do Instituto das Nações Unidas para a Investigação sobre o Desarmamento, disse que o facto de Putin anunciar a saída da Rússia do tratado faz parte de um "declive escorregadio" no sentido de retomar os ensaios."Não sabemos quais os passos que se seguem, mas sabemos onde este caminho termina. E, não querermos ir por aí", acrescentou Andrey Baklitskiy, citado pela Reuters.No dia 5 de outubro deste ano, Vladimir Putin disse que não estava preparado para responder se a Rússia ia retomar ou não os testes nucleares, após alguns especialistas em segurança terem apelado para que se fizesse um teste de uma bomba nuclear para servir de aviso ao Ocidente.Robert Floyd, diretor da organização do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares, condenou a medida da Rússia: "A decisão da Federação da Rússia de revogar a sua ratificação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares é muito dececionante e profundamente lamentável", disse, citado pela agência Reuters.A aprovação da lei foi publicada na página oficial do governo russo. O Parlamento russo já aprovou a medida.