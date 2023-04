Putin concede estatuto de veteranos de guerra a paramilitares Wagner

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou esta sexta-feira uma lei que concede o estatuto de veteranos de guerra e inválidos aos combatentes das quatro regiões anexadas na Ucrânia, e que inclui os membros do grupo paramilitar Wagner.

Segundo a lei, na categoria de veteranos e inválidos das operações militares são incluídos os que "tenham assinado um contrato com organizações que ajudem as Forças Armadas russas na realização de tarefas" durante a campanha bélica.

Na perspetiva de Yaroslav Nilov, chefe do Comité de trabalho, Política Social e Assuntos de Veteranos da Duma estatal (câmara baixa do Parlamento), estão incluídas as companhias militares privadas como a Wagner, cujos efetivos combatem atualmente na cidade de Bakhmut, na província de Donetsk (leste da Ucrânia).