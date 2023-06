Putin diz que as perdas de Kiev estão perto de ser "catastróficas"

Vladimir Putin afirmou, esta terça-feira, que as perdas de Kiev estão perto de ser "catastróficas", na sua contra-ofensiva contra Moscovo. "O inimigo não foi bem sucedido em nenhuma área", acrescentou o líder russo citado pela AFP, dando conta que a Rússia sofreu "10 vezes menos perdas do que as das forças armadas da Ucrânia".Ao fim de vários meses, a Ucrânia lançou a sua ofensiva para reconquistar território às forças russas, após uma série de ataques em território russo, incluindo na região fronteiriça de Belgorod, reivindicando as suas primeiras conquistas durante este fim-de-semana e na segunda-feira, enquanto a Rússia afirmou ter repelido todos os ataques."Esta é uma contra-ofensiva maciça, utilizando reservas estratégicas que foram preparadas para esta tarefa", referiu Putin, assumindo que "poderiam ter previsto que o inimigo se comportaria desta forma e poderíamos ter-nos preparado melhor".