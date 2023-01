Putin diz que dinâmica da ofensiva russa é "positiva"

O Presidente russo, Vladimir Putin, considera que a campanha militar na Ucrânia mantém uma "dinâmica positiva", após o anúncio da captura da cidade de Soledar (leste), ainda negada por Kiev.

"A dinâmica é positiva e tudo está a correr de acordo com os planos do Ministério da Defesa e do Estado-Maior. Espero que os nossos combatentes ainda nos vão agradar mais do que uma vez com os seus resultados militares", afirmou Putin numa entrevista à televisão estatal russa, difundida hoje.

Entrevistado na pista de um aeroporto, perto do avião presidencial russo, Vladimir Putin respondia à pergunta de um jornalista do canal Rossia-1 sobre as "notícias vindas de Soledar", que o exército russo afirmou na sexta-feira ter conquistado.