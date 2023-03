O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira que a proposta chinesa “é uma boa base para um acordo de paz” na Ucrânia, mas sublinhou que o Governo de Kiev e os seus aliados ocidentais ainda não parecem estar preparados para aceitar um processo negocial.



“Consideramos que muitas das medidas previstas no plano de paz proposto pela China estão de acordo com as posições russas e podem servir como base para um acordo quando a Ucrânia e o Ocidente estiverem prontos para isso.









