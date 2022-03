Putin e Macron assumem compromisso para conter escalada da tensão na Ucrânia

O Palácio do Eliseu, em comunicado divulgado este domigo, revelou as conclusões da conversa telefónica entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron. "Os dois chefes de Estado assumiram o firme compromisso de realizar todas as ações úteis para evitar o aumento da tensão, reduzir os riscos e preservar a paz", pode ler-se.Também o Kremlin divulgou um comunicado sobre as conversações."Tendo em conta a gravidade da situação atual, os presidentes reconheceram que é aconselhável intensificar a busca de soluções por meios diplomáticos através dos departamentos de política externa e os assessores políticos dos líderes do Formato da Normandia" (Rússia, Ucrânia, Alemanha e França), escreveram.A conversa durou uma hora e 45 minutos, num esforço para evitar a invasão russa da Ucrânia.