Vladimir Putin esteve esta quarta-feira reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, depois de participarem no 3.º Fórum da Iniciativa ‘Faixa e Rota’. O Presidente russo realçou que os conflitos e ameaças no Mundo têm fortalecido a relação entre a Rússia e a China.“Todos esses fatores externos são ameaças comuns e fortalecem a interação russo-chinesa”, declarou. “A confiança política mútua entre os dois países está em constante crescimento”, destacou também o Presidente chinês. Xi Jinping lembrou que se reuniu com Putin 42 vezes nos últimos dez anos e que os dois “desenvolveram uma boa relação de trabalho e uma amizade profunda”.