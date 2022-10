Putin inclui Central de Zporíjia na lista de bens do Estado russo

O Presidente russo, Vladimir Putin, emitiu esta quarta-feira um decreto para inserir as instalações da Central Nuclear de Zaporíjia na lista de bens do Estado russo.A agência de notícias TASS revela um excerto do decreto no qual se lê: "O governo russo tomará medidas para estabelecer a propriedade federal da Central Nuclear de Zaporíjia e de outras instalações necessárias para o seu funcionamento"."As licenças emitidas à central nuclear e aos seus empregados antes de 30 de Setembro continuarão em vigor até que novas licenças sejam emitidas ao abrigo das leis russas", acrescenta a TASS.