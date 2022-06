Putin não se opõe à candidatura da Ucrânia à UE e diz que relações "irão normalizar-se" após a guerra

O Presidente russo Vladimir Putin disse esta sexta-feira não ter objecções à adesão da Ucrânia à União Europeia na sequência da decisão histórica da Comissão Europeia de apoiar a candidatura de Kiev como membro, acrescentando ainda que as relações entre os dois países "irão normalizar-se" no fim da guerra."Não temos nada contra a Ucrânia e não se trata de um bloco militar. É o direito de qualquer país a aderir a sindicatos económicos", salientou Putin esta sexta-feira, quando questionado sobre as perspectivas de adesão da Ucrânia à UE.De acordo com o presidente russo, a Rússia prevê o restabelecimento das relações com a Ucrânia após a conclusão da "operação militar especial" naquele país.Durante uma sessão de perguntas e respostas com o Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, Putin denotou ainda que vai acontecer "mais cedo ou mais tarde" e "a situação vai voltar ao normal".Há anos que a Rússia se insurge contra as tentativas da Ucrânia de aderir à aliança militar da NATO, com a questão a tornar-se um importante impasse entre Moscovo e o Ocidente.Antes de ordenar a entrada de dezenas de milhares de tropas na Ucrânia em finais de Fevereiro, Putin tinha procurado obter garantias legais dos Estados Unidos de que a Ucrânia não seria admitida na aliança militar.No início da sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin estava a acompanhar de perto os esforços da Ucrânia para se tornar membro da UE, especialmente à luz da crescente cooperação em matéria de defesa entre o bloco de 27 membros.A questão "requer a nossa maior atenção, porque todos estamos conscientes da intensificação das discussões na Europa sobre o tema do reforço da componente de defesa da UE", disse Peskov num apelo aos repórteres.