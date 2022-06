Putin pretende relações "com as forças" que controlam a situação no Afeganistão

O Presidente russo Vladimir Putin, no decurso de uma visita oficial ao vizinho Tajiquistão, assegurou esta terça-feira que a Rússia está ativamente envolvida na "normalização" da situação no Afeganistão após sublinhar a "responsabilidade" de Moscovo na região.

"Fazemos tudo para que a situação no país [Afeganistão] se normalize e tentamos estabelecer relações com as forças políticas que controlam a situação", declarou Putin num encontro em Duchambé com Emomali Rakhmon, o seu homólogo e aliado tajique, numa óbvia referência ao Governo dos talibãs.

"Partimos da perceção que todos os grupos étnicos do Afeganistão, como foi referido anteriormente, devem participar plenamente na direção do país", prosseguiu Vladimir Putin de acordo com as imagens difundidas pelos 'media' estatais russos.