Putin proíbe operações com empresas e indivíduos alvo de sanções russas

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto, publicado esta terça-feira, que proíbe todo o tipo de operações com empresas e indivíduos sancionados pela Rússia, em resposta às "ações pouco amigáveis" de alguns países.

A proibição, de acordo com o decreto publicado no portal oficial de informação legislativa, vai desde agências estatais de qualquer nível até empresas e indivíduos sob a jurisdição da Rússia.

O Presidente russo deu instruções para que o governo elabore dentro de dez dias a lista de pessoas e entidades sancionadas.

De acordo com a disposição presidencial, todas estas pessoas e entidades não podem realizar operações, incluindo comércio externo, com pessoas jurídicas ou singulares, bem como com organizações por elas controladas, sujeitas a sanções.

Putin proibiu também o cumprimento de obrigações perante essas entidades ou pessoas decorrentes de transações, incluindo de contratos de comércio externo, no caso de tais obrigações não terem sido cumpridas ou parcialmente cumpridas até à entrada em vigor do decreto.

O decreto também veta transações financeiras em que o beneficiário é uma pessoa jurídica ou singular sancionada pela Rússia.

Os novos movimentos de Putin surgem numa altura em que a União Europeia considera aprovar um sexto pacote de sanções contra a Rússia, devido à invasão da Ucrânia por tropas russas.