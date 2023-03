Putin promete compensação em triplicado a empresários que investirem agora

O Presidente russo, Vladimir Putin, apelou esta quinta-feira aos grandes empresários do país para que invistam na economia, prometendo que o que aplicarem agora "terá compensações em triplicado" no futuro, apesar das sanções ocidentais.

"Os investimentos oportunos de ser-vos-ão pagos amanhã em triplicado, sem a menor dúvida", assegurou Putin numa reunião realizada em Moscovo com membros do Sindicato dos Empresários Russos.

O chefe do Kremlin especificou que os setores onde devem ser feitos mais investimentos são a indústria manufatureira, o turismo doméstico ou as marcas locais.

Segundo Putin, apesar das sanções ocidentais impostas na sequência da invasão e consequente guerra na Ucrânia, existem "grandes oportunidades" no país em praticamente "qualquer área de atividade" e para todos os negócios.

"Hoje, na Rússia, estão a abrir-se grandes oportunidades em quase todas as áreas de atividade e de negócio", disse.

O Presidente russo admitiu, no entanto, que há uma série de problemas "relacionados com a logística, as finanças, as infraestrutura e a tecnologia" que ainda tem de ser resolvida.

Este é o primeiro encontro de Putin com o Sindicato dos Empresários desde o início da intervenção militar na Ucrânia, tendo-se reunido quase mil delegados na Casa da Música, entre milionários, representantes de pequenas e médias empresas e funcionários públicos de vários ministérios.

O vice-primeiro-ministro russo, Andrei Belousov, pediu o relaxamento das restrições aos investidores estrangeiros que decidiram apostar na Rússia após o início da guerra e a imposição de sanções ocidentais.

"Estas pessoas vieram sabendo o que as espera devido às condições criadas por países hostis", defendeu.

Esta semana, Putin admitiu haver perigo de, a médio prazo, se registar um impacto negativo na economia nacional devido às sanções ocidentais.

"Sim, temos de reconhecer que aqueles que nos desejam mal esperam causar-nos problemas a médio prazo. De facto, esse perigo existe. Estamos cientes disso", reconheceu.

Putin voltou hoje a manifestar-se no mesmo sentido perante a reunião da comunidade empresarial em Moscovo, insistindo que o Governo compreende perfeitamente que existem riscos a médio prazo que "devem ser tidos em conta".

No entanto, o Presidente russo mostrou-se também convencido de que a Rússia será capaz de superar todos esses riscos.

"A economia russa está a assumir uma qualidade completamente diferente e começa a desenvolver-se segundo um modelo diferente", destacou, aludindo à alteração do foco do país para os chamados Estados amigos, principalmente no Oriente.