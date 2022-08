Putin queixa-se a Macron dos "obstáculos" que permanecem às exportações agrícolas russas

O Presidente russo, Vladimir Putin, criticou esta sexta-feira, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo francês Emmanuel Macron, os "obstáculos" que persistem na exportação de produtos agrícolas russos, apesar do acordo assinado no mês passado sob mediação internacional.

Durante a conversa, Putin "sublinhou os obstáculos que persistem sobre as exportações russas, que não contribuem para uma solução dos problemas relacionados com a segurança alimentar global", avançou o Kremlin.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta sexta-feira em Odessa, no sul Ucrânia, que, além da libertação de cereais e fertilizantes produzidos neste país, é preciso permitir o acesso ao mercado global de alimentos russos fora de sanções.