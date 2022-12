Putin saúda regresso de Netanyahu e quer reforçar cooperação com Israel

O Presidente russo, Vladimir Putin, saudou esta quinta-feira o regresso de Benjamin Netanyahu como chefe do Governo israelita, e manifestou a esperança de reforçar a cooperação com Israel "em todos os domínios".

"Espero que o novo governo sob a sua liderança continue a linha de fortalecer a cooperação russo-israelita em todos os domínios em benefício dos nossos povos e no interesse de garantir a paz e a segurança na região do Médio Oriente", disse Putin numa mensagem a Netanyahu, segundo um comunicado do Kremlin.

"Na Rússia, agradecemos muito o seu contributo pessoal de muitos anos no fortalecimento das relações amigáveis entre os nossos países", referiu o líder do Kremlin, a quem Netanyahu se referiu como "amigo" várias vezes no passado.