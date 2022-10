Putin supervisiona simulacro de ataque nuclear para demonstrar força de Moscovo

Rússia fez um simulacro de um ataque nuclear, esta quarta-feira, que envolveu submarinos nucleares, bombardeamentos estratégicos e mísseis, numa altura em que se teme uma escalada da guerra na Ucrânia, nomeadamente em Kherson.O Presidente russo Vladimir Putin observou remotamente o simulacro, chamado "Grom" ou "Thunder", que utiliza lançamentos de testes para colocar as forças nucleares de Moscovo numa demonstração de força concebida para dissuadir e intimidar os inimigos, segundo a Reuters.A agência noticiosa RIA disse que Putin referiu que "conflito no mundo e na região continuava elevado.Dias antes do simulacro, o Pentágono disse que a Rússia a tinha notificado da intenção de realizar os exercícios numa altura em que a NATO está a ensaiar a utilização de bombas nucleares americanas baseadas na Europa nos jogos de guerra anuais "Steadfast Noon".Kiev e o Ocidente dizem não haver provas para a alegação e que o aviso parece destinado a aumentar a tensão em torno da guerra na Ucrânia ou a servir de justificação para algum tipo de escalada da Guerra.Autoridades ocidentais estão com receio que a Rússia possa utilizar uma arma nuclear de "táctica" de baixo rendimento na Ucrânia para tentar forçar Kiev a recuar, numa altura em que as forças ucranianas estão a avançar dentro de Kherson, ameaçando uma grande derrota para Moscovo.