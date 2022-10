Putin declara lei marcial nas quatro regiões anexadas à Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou quarta-feira a lei marcial nas quatro regiões ucranianas anexadas à Rússia - Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia.



Durante reunião com os membros do Conselho de Segurança russa, transmitido pela televisão, Putin instruiu o governo a criar uma comissão especial de coordenação sob a direção do primeiro ministro russo, Mikhail Mishustin, para trabalhar com as regiões da Rússia para impulsionar o esforço de guerra do Kremlin na Ucrânia.





A decisão surge quase oito meses desde o início da guerra, numa tentativa de contrariar uma série de derrotas dos russos às mãos das forças ucranianas, desde o início de setembro.Esta quarta-feira os funcionários russos instalados em Kherson, uma das quatro regiões anexadas, disseram aos civis para deixarem algumas áreas o mais rapidamente possível, em antecipação de um iminente ataque ucraniano.Putin disse que as medidas que estava a ordenar iriam aumentar a estabilidade da economia, da indústria e da produção em apoio daquilo a que a Rússia chama a "operação militar especial"."Estamos a trabalhar na resolução de tarefas muito complexas e em grande escala para assegurar um futuro fiável para a Rússia, o futuro do nosso povo", afirmou o líder russo.Mais tarde, o Kremlin decretou uma limitação à liberdade de entrar e sair de oito regiões fronteiriças da Ucrânia. As medidas aplicam-se a Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov e aos territórios da Crimeia e Sevastopol, que a Rússia anexou em 2014.