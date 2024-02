O Presidente russo, Vladimir Putin, vai visitar a Turquia no próximo dia 12, no que será a sua primeira deslocação a um Estado-membro da NATO desde o início da invasão da Ucrânia.O líder russo vai reunir-se com o PR turco, Tayyip Erdogan, confirmou fonte do Governo de Ancara. Vladimir Putin, recorde-se, é alvo de um mandato internacional de detenção por crimes de guerra, mas não corre o risco de ser detido na Turquia porque o país não é signatário do Estatuto de Roma do TPI.