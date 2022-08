A Coreia do Norte ofereceu-se para enviar 100 mil soldados como reforço para as tropas russas, na Ucrânia. "Há relatos de que 100 mil voluntários norte-coreanos estão preparados para participar na guerra", afirmou ontem o especialista militar russo Igor Korotchenko."Se a Coreia do Norte expressa o desejo de cumprir o seu dever internacional de lutar contra o fascismo ucraniano, devemos deixá-los", acrescentou Korotchenko à televisão estatal russa, citada pelo ‘New York Post’.