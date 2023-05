Quatro mortos após ataque de mísseis russos atingir hospital em Avdiivka

Donetsk, na Ucrânia

Quatro pessoas morreram, esta segunda-feira, depois de um ataque de mísseis russos atingir um hospital na cidade ucraniana de Avdiivka, na província de. A informação foi avançada pelo governador da região, Pavlo Kyrylenko, através do Twitter."Os russos atacaram a cidade com mísseis esta manhã e atingiram um hospital", escreveu Pavlo Kyrylenko na rede social. A publicação vinha acompanhada por fotografias do edifício, bastante danificado pelo impacto. Uma parte lateral do prédio acabou por desabar.O governador apelou a que todos os civis se afastem da zona de impacto com a maior brevidade possível. "A cada dia que passamos na região de Donetsk, aumenta o risco de nos tornarmos vítimas da agressão russa", afirmou.