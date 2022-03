A casa onde vivia foi destruída durante um ataque das forças russas. A mulher, com mais de 50 anos, fugiu da Ucrânia, entrou na Roménia pela fronteira de Siret e ficou resguardada do frio no campo de refugiados instalado no campo de futebol da vila. Soube que poderia ser bem acolhida em Portugal e aceitou a boleia de cinco amigos que partiram de Lisboa, no domingo, com alimentos, medicamentos e roupa.