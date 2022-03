“Querem reduzir Mariupol a cinzas”: Autoridades ucranianas acusam forças russas de bombardearem cidade

As autoridades ucranianas acusaram esta terça-feira as forças russas de pretenderem “reduzir a cinzas” a cidade de Mariupol, onde cerca de 200 mil civis lutam pela sobrevivência em condições cada vez mais desesperadas e sob bombardeamento constante.





“É cada vez mais claro que os ocupantes não estão interessados na cidade de Mariupol. Querem apenas arrasá-la, reduzi-la a cinzas numa terra morta”, acusou o conselho municipal.





Os poucos civis que conseguiram escapar descrevem um cenário de pesadelo, com cadáveres nas ruas, valas comuns improvisadas e uma cidade em ruínas. “A minha cidade está completamente destruída. Eu, a minha família e os meus amigos já não temos casa. As pessoas escondem-se nas caves mas já nem isso as salva porque os russos estão a usar bombas mais potentes. Três crianças que conhecia morreram de sede. Estamos no século XXI e há crianças a morrerem de sede na minha cidade e outras a morrerem de fome”, relatou esta terça-feira à BBC Victoria, uma refugiada que conseguiu fugir da Mariupol.O Presidente dos EUA fez na noite de segunda-feira a mais direta acusação ao homólogo russo de que pretende usar armas químicas e biológicas na Ucrânia. Vladimir Putin “está encurralado”, afirmou Joe Biden, considerando que isso está a levar o líder russo a recorrer a táticas “mais drásticas”.Por isso está a usar mísseis hipersónicos, referiu Biden, alertando para o que pode vir a seguir. O facto de a Rússia “estar a sugerir que a Ucrânia possui armas biológicas e químicas é um sinal claro de que ele [Putin] está a ponderar usá-las”, disse.Putin “já usou essas armas no passado”, lembrou Biden, alertando que isso deve levar-nos “a ter cuidado com o que pode estar para acontecer”.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira estar disposto a debater a questão dos territórios ucranianos ocupados, mas insistiu que não será possível negociar a paz sem um encontro direto com Vladimir Putin. "Estou pronto para um encontro para abordar a questão dos territórios ocupados [Crimeia, Donetsk e Lugansk], mas a solução para isso não surgirá nesse encontro", admitiu, explicando que isso precisa de tempo e requer certas condições, como um cessar-fogo, a retirada das tropas e garantias de segurança.O Ministério da Defesa da Ucrânia alegou que as forças russas "só têm comida e munições para três dias" e estão a ter grandes dificuldades para reabastecer os veículos com combustível.u Uma alegada ‘toupeira’ no FSB avisou esta terça-feira que as tropas russas estão a preparar uma ação de "grande terror" contra civis para acabar com os protestos contra a ocupação de Kherson.n