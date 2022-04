"Quero terminar esta guerra de forma diplomática", diz Zelensky durante conferência de imprensa em Kiev

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou este sábado, durante uma conferência de imprensa em Kiev, que quer "terminar esta guerra de forma diplomática".



O presidente ucraniano disse que terminar uma guerra pelo caminho militar implica a perda de milhares de vidas. "Eu não quero isso e qualquer líder de um país também não quer isso", revelou.





"Os russos consideram que não devemos ser um país independente", disse Zelensky adiantando que o país está a lutar pela sua liberdade.Zelensky afirmou ainda que "só pode parar esta guerra a pessoa que a iniciou".O presidente ucraniano criticou ainda a posição da Geórgia, que não impôs sanções à Rússia. "A Ucrânia ajudou a Geórgia nos últimos anos, mas continuo sem perceber a posição do país", revelou.Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio do Reino Reino Unido e dos EUA, revelando Kiev vai receber este domingo a visita de várias pessoas dos EUA para conversações. No entanto, não especificou de quem se trata."A Ucrânia vai ser capaz de recuperar o seu território", disse o presidente ucraniano. "Estamos unidos. Temos de defender a nossa terra, o nosso país", afirmou Zelensky, acrescentando que a união é a única forma de combater.