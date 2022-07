"Rave de limpeza": DJs e artistas atuam em prédio bombardeado na Ucrânia

"O voluntariado é meu estilo de vida agora", afirmou Tania Burianova, organizadora das "raves de limpeza". "Gosto de música eletrónica e costumava festejar. Mas agora é tempo de guerra e queremos ajudar, e estamos a fazer isso com música", acrescenta.





Os últimos meses têm sido um desafio para o povo ucraniano, mas isso não impede que se espalhe a "magia" da música enquanto se reconstrói o país. De acordo com o jornal Metro, 200 jovens apareceram em Yahidne, no norte da Ucrânia, para participar numa festa 'techno' com o intuito de limpar uma sala da cultura destruída pelos russos em março.Os DJ e artistas improvisaram e montaram o equipamento em cima de caixas de munição. Enquanto o espetáculo decorria, os participantes juntaram forças e retiraram os escombros do local.Segundo o jornal britânico, a maioria dos voluntários tinha entre 20 e 30 anos e vinha de locais como Kiev, Lviv e Chernihiv. Mas não só ucranianos se juntaram para limpar a cidade, também norte-americanos, alemães e até portugueses estiveram presentes no evento.A próxima rave decorrerá em Lukashivka, uma cidade vizinha, e a meta será construir 12 casas para famílias desalojadas.