Redes elétricas ucranianas e moldavas já ligadas às da Europa

As redes elétricas da Ucrânia e da Moldávia foram esta quarta-feira ligadas à rede da Europa continental, anunciou a Comissão Europeia, considerando que a medida permitirá um "funcionamento estável" e "luzes acesas em tempos de escuridão" devido à guerra.

"Hoje, as redes elétricas da Ucrânia e da Moldávia foram sincronizadas com êxito com a rede da Europa continental. Isto ajudará a Ucrânia a manter o seu sistema elétrico estável, as casas quentes e as luzes acesas durante estes tempos de escuridão", anuncia a comissária europeia da Energia, Kadri Simson.

Numa declaração publicada, a responsável pela tutela no executivo comunitário descreve este como "um marco histórico para a relação UE-Ucrânia nesta área" dado que "a Ucrânia faz agora parte da Europa".