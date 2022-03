Estou muito grata a todos, mas quero regressar já amanhã para a minha Ucrânia, onde deixei o meu coração." As palavras de Fanna Melnychuck são interrompidas pelo choro. Quer falar, mas a emoção abafa-lhe o som na garganta. Fanna, 65 anos, aperta na mão direita o lenço que lhe enxuga as lágrimas, enquanto com a esquerda segura o telemóvel, na esperança de que toque e lhe dê a notícia de que a guerra acabou.