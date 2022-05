Refugiados ucranianos não estão a ter apoio psicológico suficiente no Reino Unido

Os profissionais da área da terapia têm advertido para a falta de acompanhamento psicológico aos refugiados ucranianos que encontraram o Reino Unido como nova casa, diz o The Guardian. Os terapeutas referem que a as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde (NHS) no acesso ao tratamento do trauma de guerra podem ultrapassar os dois anos.

Emily Palmer-White, especialista na área da psicoterapia e da gestão de comunidade na instituição 'Room to Heal', sublinha a forma como o longo tempo de espera poderá ter impacto na recuperação e integração dos recém-chegados: "Muitas vezes, há listas de espera extremamente longas. Disseram-me dois anos. Não se pode separar o psicológico do prático – é mais difícil ajudar as pessoas se elas estiverem preocupadas com a sobrevivência". Acrescenta ainda que no Reino Unido existe um "deserto" no que toca a tratamento direcionado ao trauma.

Como resposta a este problema, o porta-voz do Departamento de Saúde e Assistência Social afirmou que as autoridades estão cientes da situação traumática que os ucranianos estão a passar, contudo verifica-se que ainda não ofereceram nenhum apoio específico, além do NHS.

Os especialistas também reforçam as consequências que a guerra tem nas crianças, podendo ser tão fortes ao ponto de mudar completamente as suas personalidades, como diz Viktoriia Liamets, uma terapeuta ucraniana que acabou de chegar ao Reino Unido, após fugir da guerra.

Kirsty McNeill, diretora executiva da Save the Children UK, partilha a mesma preocupação: "As suas vidas mudaram completamente em uma semana. Não estamos a ver nenhuma urgência real do governo do Reino Unido em aumentar o apoio especializado em saúde mental, nem estamos a ver muitos novos assistentes sociais sendo recrutados".

De acordo com o Daily Express, as estimativas mais conservadoras apontam que pelo menos 30% dos refugiados vão desenvolver perturbações de stresse pós-traumático. Já as estimativas mais pessimistas calculam que este valor possa atingir os 70%.