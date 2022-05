Reino Unido propõe armar Moldova perante agressão russa

A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, pretende equipar a Moldova com armamento moderno "do padrão da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] face a um possível ataque da Rússia".

Citando uma entrevista publicada este sábado no 'The Daily Telégrafo', a agência EFE refere que Truss indicou que essa intenção está a ser analisada dentro da Aliança Atlântica, para que, se forem aceites, os países membros possam fornecer armas de defesa àquela ex-república soviética.

"Gostaria de ver a Moldova equipada segundo os padrões da NATO. É uma conversação que estamos a ter com os nossos aliados", afirmou a ministra.