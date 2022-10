República Checa aumenta medidas de segurança com receio de sabotagem da Rússia

A República Checa intensificou as medidas de segurança para proteger as suas infraestruturas estratégicas, por receio de uma possível sabotagem da Rússia, adiantou hoje a ministra da Defesa, Jana Cernochova.

"Suponho que não estou a revelar nenhum segredo se disser que houve um aumento nos esforços para monitorizar instalações importantes", referiu a ministra em entrevista à estação pública CT24.

Entre as infraestruturas consideradas importantes para a segurança do Estado estão as centrais elétricas, fontes de água potável, edifícios militares e depósitos de armas.

A responsável pela pasta da Defesa lembrou que a República Checa sofreu, em 2014, uma explosão em dois depósitos de armas, que a polícia associou posteriormente a uma ação da inteligência militar russa.

As revelações sobre esta sabotagem levaram à expulsão de dezenas de diplomatas russos pelo antigo governo checo, em 2021.

"Temos que proteger as infraestruturas checas para que incidentes como os da Bulgária não aconteçam", sublinhou ainda Cernochova.

Três pessoas morreram na semana passada e pelo menos uma outra ficou ferida na sequência de uma explosão numa fábrica de armas localizada no centro da Bulgária, que já sofreu quatro incidentes deste género desde 2018.

O Ministério Público búlgaro investiga um possível envolvimento de agentes russos nestes acidentes.

Esta empresa búlgara fornece componentes para fabricantes de armas checas, referiu Jana Cernochova.

Para a ministra checa, o objetivo de Moscovo é enfraquecer as indústrias de armas nos estados que estão a ajudar a Ucrânia na lutar contra a invasão russa.

Jana Cernochova aludiu ainda ao possível envolvimento russo no sábado na sabotagem de cabos em comboios na Alemanha, após ter sido detetada uma falha técnica que provocou a paralisação do tráfego ferroviário no norte daquele país.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.