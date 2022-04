Resgatar cães e gatos que a guerra esqueceu: Voluntários vão à procura de animais deixados para trás na Ucrânia

Omiar estridente cortou o silêncio profundo junto à ponte de Irpin. O betão armado retorcido e partido e as filas de carros calcinados, que não resistiram a uma fuga desesperada, revelam a violência do ataque russo contra esta martirizada cidade dos arredores de Kiev, onde quem pôde fugiu apavorado e aos outros só restou ficar e esperar. "Muitas pessoas conseguiram levar o seu animal de companhia na fuga, mas muitos não. Foi tudo muito rápido e alguns ficaram para trás ou fechados em casa", explica Mykhailichenko Yurii.Mal o exército ucraniano libertou as cidades vizinhas de Irpin e Bucha, o cabeleireiro de Kiev decidiu bater os apartamentos, agora abandonados ou bombardeados, à procura de animais que a guerra deixou para trás, especialmente gatos. "Claro que salvo qualquer um, sobretudo cães, mas gosto muito de gatos", diz ao CM a meio de uma tarde já com três resgates. Dois gatos miam insistentemente e um está em silêncio. "Uma vizinha disse que houve muitos bombardeamentos junto ao apartamento. O mais certo é estar traumatizado", observa o voluntário.Mykhailichenko não está sozinho na tarefa. Frank Butsha é alemão e ajuda o ucraniano a procurar, porta a porta, gatos abandonados na guerra. "Alguns ficaram fechados sem nada para comer ou beber e morreram", diz Mykhailichenko. Zuzerka teve melhor sorte. "Vou ficar com ele, este olhar é cativante", observa o cabeleireiro. Os restantes seguem o circuito normal de adoção. "Há pouca gente em Kiev, mas aos poucos as pessoas vão regressar e tomar conta dos animais novamente", espera.O Governo ucraniano tem prestado todo o apoio com informações e procedimentos que os refugiados devem adotar quando pretendem entrar noutros Estados europeus com os seus animais. Um site criado para o efeito detalha o que cada país – incluindo Portugal – exige para a entrada de animais e o que está a ser feito para facilitar processos aos refugiados.