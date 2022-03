Na madrugada desta segunda-feira, as tropas russas atacaram uma zona residencial a 12 quilómetros da capital ucraniana que causou duas mortes e três feridos graves e cerca de vinte pessoas assistidas no local. Alfredo Leite, enviado especial da CMTV à Ucrânia, esteve presente no interior de uma habitação bombardeada, de uma família com crianças, e referiu que "restos de uma vida foram interrompidos subitamente".Alfredo Leite mostrou o cenário 'assustador' de um apartamento completamente devastado em consequência dos bombardeamentos sentidos às primeiras horas de hoje. "É um cenário de perfeita destruição aquilo que se vive neste condomínio".Quanto à situação que se vive na Ucrânia, o enviado especial da CMTV afirmou que o objetivo das forças russas neste momento é "assustar a população ucraniana".