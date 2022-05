Retirados mais 300 civis de Mariupol em operação da ONU e Cruz Vermelha

Mais de 300 civis foram esta quarta-feira retirados da cidade ucraniana de Mariupol e comunidades vizinhas e receberão agora assistência humanitária em Zaporijia, numa operação levada a cabo pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha na Ucrânia, informaram fontes oficiais.

De acordo com a coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Osnat Lubrani, muitas destas pessoas conseguiram sair apenas com as roupas que levavam no corpo e receberão apoio psicológico.

"Uma nova operação de passagem segura para retirar civis retidos em Mariupol e outras comunidades foi esta quarta-feira concluída. Mais uma vez, a nossa equipa das Nações Unidas e colegas do Comité Internacional da Cruz Vermelha trabalharam juntos para resgatar as pessoas que queriam deixar em segurança as áreas em situação de hostilidade, com o acordo das partes em conflito", disse a coordenadora, citada em comunicado.