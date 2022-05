Rio considera que presidente da Câmara de Setúbal "não tem condições" para continuar

O líder do PSD afirmou esta sexta-feira que o presidente da Câmara de Setúbal "não tem condições para continuar" no cargo e esclareceu que o partido pode só dar "uma opinião, uma posição politica" sobre a demissão dos seus vereadores.

"Eu acho que realmente o presidente da Câmara de Setúbal devia pensar muito bem se tem condições para continuar, dá-me ideia de que não tem condições para continuar. Ele avaliará e aí acho que também deve avaliar com a CDU porque pode não correr muito bem à CDU se as coisas forem em sentido diferente, penso eu", afirmou Rui Rio, no Porto, à margem de uma conferencia para assinalar o 48.º aniversário do PSD.