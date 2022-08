Quatro navios de transporte retidos na Ucrânia devido à guerra receberam este domingo autorização para deixar a costa do mar Negro, no âmbito do acordo assinado por Kiev e Moscovo para permitir a retoma das exportações de cereais.



De acordo com o órgão que supervisiona o acordo internacional destinado a retirar cerca de 20 milhões de toneladas de cereais da Ucrânia para alimentar milhões de pessoas empobrecidas em África, Médio Oriente e partes da Ásia, os navios deverão partir desta segunda-feira dos portos de Chornomorsk e Odessa.









