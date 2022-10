O exército russo acusou, este sábado, Londres de estar envolvida nas explosões de setembro que provocaram as roturas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, no mar Báltico, concebidos para encaminhar gás russo para a Europa.O ministério da Defesa russo disse que foi a marinha britânica quem fez explodir os gasodutos, uma afirmação que o Reino Unido já disse ser falsa e que pretende distrair as falhas militares russas na Ucrânia.O ministério russo acusou ainda "especialistas britânicos" da mesma unidade, de dirigir ataques com drones ucranianos a navios da frota russa, no Mar Negro na Crimeia, este sábado. No entanto, confirmou que o ataque foi travado pelas forças russas.