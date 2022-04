Rússia acusa Zelensky de tentar ganhar tempo para pedir ajuda à NATO

O presidente da Duma (Câmara Baixa do parlamento) russa, Viacheslav Volodin, acusou este domingo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de usar as negociações com Moscovo para ganhar tempo e conseguir ajuda militar da NATO.

"Zelensky afirmou que a Ucrânia está pronta para discutir com a Rússia a sua retirada da NATO e o estatuto da Crimeia, mas somente depois de as ações militares cessarem e as tropas russas deixarem o território ucraniano", escreveu o deputado russo na sua conta no Twitter.

Viacheslav Volodin lembrou, na mesma mensagem, que o Presidente ucraniano se expressou nos mesmos termos antes das negociações no final de março em Istambul, Turquia, quando as tropas russas estavam às portas de Kiev, o que levou a Rússia a reduzir a sua atividade militar naquela área.