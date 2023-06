Rússia alega ter frustrado ofensiva ucranina na região de Zaporíjia

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, afirmou que as suas tropas frustraram esta quinta-feira uma ofensiva ucraniana na região de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, no momento em que Kiev disse estar pronta para lançar um ataque para recuperar território ocupado por Moscovo.

"Hoje, às 01h30 (23h30 de quarta-feira em Lisboa), na região de Zaporíjia, o inimigo tentou romper as nossas defesas com (...) até 1.500 homens e 150 veículos blindados", afirmou Shoigu num comunicado.

"O inimigo foi travado e está a retirar-se com pesadas perdas", acrescentou.