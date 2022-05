Rússia ameaça destruir veículos da NATO enviados para ajudar Ucrânia

As forças armadas da Rússia destruirão qualquer veículo da NATO que chegue à Ucrânia com armas e munições destinadas ao exército ucraniano, avisou esta quarta-feira o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu.

"Qualquer transporte da Aliança Atlântica que chegue ao país com armas ou meios para as forças armadas ucranianas será visto por nós como um alvo legítimo para ser destruído", disse Shoigu numa reunião com chefias militares.

Shoigu alertou que "os Estados Unidos e os seus aliados da NATO continuam a despejar armas na Ucrânia", segundo relato da agência russa Interfax, citada pela espanhola EFE.